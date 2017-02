Vicenza, tunisino accoltellato alla gola in via Zamenhof

Un tunisino dell'89 è finito domenica mattina al San Bortolo con lesioni alla gola. Le dichiarazioni del ventottente T.F. sono ancora al vaglio della polizia che sta effettuando i primi riscontri sul caso. Secondo il suo racconto, il giovane avrebbe subito un'aggressione armata nella notte tra sabato e domenica, attorno alle ore 5, nei pressi di un locale in via Zamenhof a Vicenza est. Non si conosce ancora precisamente l'entità dei tagli, ma il ragazzo sembra non essere in pericolo di vita.