Vicenza, truffa lampo ai danni di un'anziana: via gioielli e 300 euro

Non si ferma l'attività predatoria dei truffatori ai danni degli anziani nonostante le numerose avvertenze e l'ultimo caso che ha portato due pregiudicati in carcere. Anche nella giornata di ieri alla questura di Vicenza è pervenuta una denuncia per truffa ai danni di una signora di 81 anni residente in via Puccini.

I malviventi hanno agito in modo repentino. Verso le 16 una telefonata di un sedicente rappresentante delle forze dell'ordine avverte l'81enne che il figlio è stato coinvolto in un terribile incidente stradale da lui causato e che si trova in camera di sicurezza. L'individuo avverte che da lì a poco sarebbe passato un avvocato a ritirare dei soldi per la scarcerazione del parente.

Detto e fatto. Non passano nemmeno 10 minuti e sull'uscio dell'abitazione si presenta un finto avvocato che si fa consegnare 300 euro già preparati dalla vittima. Non contento il criminale chiede alla signora se ha anche dell'oro perché i soldi non bastano e così lei consegna tutti i preziosi - collane, bracialetti e persino la fede nuziale - che ha in casa. Il truffatore si allontana poi di gran carriera. La truffa viene scoperta solo al ritorno a casa del figlio, il quale aveva perarltro avvertito la madre qualche giorno prima del pericolo di simili spregevoli azioni.