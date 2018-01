Vicenza, truffa dei finti funzionari: anziana derubata di 1500 euro

Ancora un colpo messo a segno ai danni delle persone più indifese: gli anziani. Vittima dell'ennesima truffa una signora vicentina di 89 anni che ha aperto la porta a due sconosciuti, vestiti in abiti distinti, che si sono presentati come ispettori dell'Inps. Il trucco è collaudato. I malviventi hanno fatto credere alla vicentina che avanzava dei soldi. Dopo averle dato una banconota da 500 euro e chiesto di avere il resto di 300 euro hanno individuato il luogo dove la donna conservava i soldi e mentre uno la distraeva l'altro le ha rubato i risparmi.

L'episodio è avvenuto verso le 10:30 di martedì a Vicenza in zona Ca Balbi. I due truffatori hanno raccontato all'anziana di avere un mandato per una pratica di rimborso e che erano lì per darle un anticipo di 200 euro. Dopo aver chiesto alla signora i documenti dell'Inps, il libretto postale (che non aveva perché nelle mani della figlia) hanno messo in scena la commedia.

"Allora ci dia il cellulare di sua figlia", hanno chiesto facendo poi finta di chiamarla per rassicurare la donna. Subito dopo i truffatori hanno tirato fuori una banconata da 500 euro "Ci dia il resto di 300 euro così siamo a posto con l'anticipo". La signora si è quindi recata in camera dove teneva i soldi in una busta nascosta nel cassetto ed è tornata con il contante.

Uno dei ladri ha poi iniziato a parlare di metratura della casa coinvolgendo l'anziana a prendere le misure della stanza mentre l'altro, che l'aveva spiata, si è recato nella stanza trafugando la busta contenente 1500 euro. Non contenti i due malfattori hanno infine chiesto indietro anche la banconata da 500 euro: "È meglio se facciamo un bonico unico con tutto l'importo". La malcapitata si è accorta solo dopo qualche ora della truffa e ha avvisato la figlia la quale ha denunciato l'accaduto in questura.