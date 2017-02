Vicenza, truffa in Romania per 12 persone

Una truffa da quasi 3 milioni di euro. Severino Zen, vicentino di 56 anni, ex dipendente di banca e di compagnie assicurative aveva proposto ad amici e conoscenti di diventare socio di una società romena per costruire un complesso residenziale e direzionale con parco e piscina a Timisoara.

Da alcuni anni Zen si è trasferito per amore in Romania diventando un contatto utile per gli imprenditori veneti: in dodici sono rimasti beffati con un piano ben congeniato vista la presenza - riporta Il Giornale di Vicenza - di ricevute, schemi societari, rendering, progetti con timbri di approvazione, foto di cantieri.

Quando alcuni imprenditori sono andati però in Romania non hanno trovato nulla di quanto descritto. Zen è sparito dalla circolazione e ora è accusato di truffa aggravata.