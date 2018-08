Parco Querini: trovata una bomba durante la bonifica

Un ordigno bellico di circa 30 centimetri di diametro risalente alla seconda guerra mondiale è stato trovato giovedì pormeriggio verso le ore 14 a Parco Querini durante le operazioni di bonifica propedeutiche ai lavori di restauro delle ex serre Cunico. Della notizia è stato subito informato il sindaco Francesco Rucco che ha dichiarato: "I lavori saranno sospesi fino alla completa bonifica dell'area". Il sospetto, infatti, è che nell'area ci siano altre bombe sepolte in quanto l'area di Parco Querini è stata pesantemente bombardata durante la Seconda guerra mondiale.

Per quanto riguarda il ritrovamento di oggi, sul posto sono intervenute pattuglie della polizia locale e della polizia di Stato in attesa dell'intervento dell'esercito e degli artificieri per mettere in sicurezza il reperto bellico ritrovato. Tutta l'area è stata recintata e interdetta al pubblico.

La bonifica bellica a Parco Querini è iniziata unedì 23 luglio ed è stata eseguita dalla ditta, qualificata per realizzare interventi di questo tipo, S.O.S. Diving Team srl, con l'autorizzazione del Genio militare di Padova e l'assistenza archeologica della ditta Diego Malvestio e C. s.n.c. di Concordia Sagittaria che ha eseguito le indagini preliminari alla progettazione.

L'intervento sarà finanziato nell'ambito dell'investimento del Bando periferie per il recupero delle ex serre Cunico di Parco Querini pari a 1.050.000 euro.L'area comprendente le ex serre e la zona circostante su cui si svilupperà il cantiere è di 2.766 metri quadrati.





