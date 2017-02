Vicenza, troppi reati gravi: niente permesso di soggiorno a due profughi

Nei giorni scorsi il questore di Vicenza ha emesso due decreti di rifiuto del permesso di soggiorno a cittadini stranieri che avevano ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari da parte della Commissione per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato. Dopo l’ottenimento del titolo, i soggetti avevano commesso reati gravi ai danni di persone e nei confronti delle forze di polizia, venendo arrestati e condannati, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, per furti con strappo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di martedì è stato inoltre accompagnato presso il CIE di Caltanissetta un cittadino tunisino, colpito da 2 espulsioni del Prefetto di Venezia. Lo straniero, pluripregiudicato era stato rintracciato a Vicenza, nell’ambito di un controllo della Polizia di Stato nella zona di Campo Marzio.