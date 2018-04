Vicenza, tronchi e detriti nel Retrone: traffico in tilt in centro storico

Mattinata difficile in centro storico con la circolazione bloccata per alcune ore a Ponte Furo e Contrà Barche. Il traffico è stato deviato per consentire ai mezzi di Aim Ambiente a Amcps di liberare il Retrone da grossi tronchi d'albero che si erano incagliati tra le arcate dei ponti.

Il primo intervento è stato effettuato a Ponte Furo verso le 8:30 dove, a causa del maltempo, il fiume ha trasportato tre tronchi di notevoli dimensioni che sono stati tagliati e rimossi con l'ausilio del "ragno" il braccio meccanico in dotatazione ad Aim. Le squadre si sono poi spostate in contrà Barche per il medesimo problema. Gli interventi si sono conclusi verso mezzogiorno.