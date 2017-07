Vicenza: Trip Advisor promuove i monumenti della città del Palladio

Nuovo significativo riconoscimento per i principali sito museali di Vicenza: anche quest'anno il noto portale Tripadvisor, che ospita la più grande comunità virtuale di viaggiatori al mondo, ha attribuito i certificati di eccellenza a Teatro Olimpico, Basilica Palladiana, Chiesa di Santa Corona e Palazzo Chiericati. Il riconoscimento premia ogni anno in tutto il mondo i monumenti e le strutture turistiche più apprezzate, sulla base dei feedback inviati dai visitatori. Per ricevere il certificato di eccellenza è infatti necessario mantenere un punteggio complessivo pari o superiore a 4 punti su 5, sulla base delle recensioni recenti dei viaggiatori.

“Accanto ad indicatori come l'aumento dei visitatori, l'aumento degli incassi, la presenza sui media nazionali e internazionali – commenta il vicesindaco e assessore alla crescita Jacopo Bulgarini d'Elci – risulta interessante rilevare il consenso sempre in crescita attribuito ai nostri principali attrattori turistici da Tripadvisor, portale di riferimento per i sempre più numerosi turisti che organizzano online i propri viaggi. Anche questo gradito riconoscimento conferma dunque l'efficacia del radicale lavoro di ripensamento e rinnovamento fatto sui musei e sui monumenti cittadini, apprezzato e premiato dalla rete”.

Anche quest'anno, nel dettaglio, il Teatro Olimpico mantiene il primo posto tra le 139 attrazioni vicentine recensite nella categoria “Cose da fare a Vicenza”. Segue al secondo posto la Basilica Palladiana. Rispettivamente al quinto e settimo posto si collocano invece la Chiesa di Santa Corona e Palazzo Chiericati. La Basilica palladiana, peraltro, si classifica al primo posto delle categorie “Siti storici” e “Monumenti e statue”, mentre Palazzo Chiericati è al secondo posto tra i più apprezzati “Edifici architettonici”.