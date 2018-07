Venetisti, processo per 29: arriva la prima condanna

È arrivata la prima condanna per i venetesti. Nella giornata di venerdì si è svolta l'udienza preliminare del processo che ha visto imputati 32 persone per vari reati che vanno dall'appartenenza a un'associazione a delinquere finalizzata all'incitamento alla disobbedienza fiscale fino alla diffamazione aggravata fino all'oltraggio a pubblico ufficiale e all'interruzione di pubblico servizio.

Il giudice degli indagini preliminari Roberto Venditti ha rinviato a giudizio 29 persone mentre tre degli imputati hanno scelto il rito abbreviato. Uno di loro, L.I., 40enne nato a Roma, è stato condannato a un anno e mezzo di reclusione con la sospensione della pena per associazione a delinquere in concorso mentre gli altri due, un vicentino e una padovana, sono stati entrambi assolti per non aver commesso il fatto il primo e la seconda perché il fatto non sussiste.

All'esterno del tribunale di Vicenza, mentre in aula si teneva il processo, le forze dell'ordine presenti in gran numero hanno monitorato il corteo di protesta e sostegno agli imputati al quale hanno partecipato una quarantina di venetisti con stiscioni e bandiere del leone di San Marco. Per loro, una volta individuati dalla Digos, potrebbe scattare una denuncia per non aver chiesto l'autorizzazione al corto.

L'inchiesta è iniziata nel 2016 dopo i controlli degli scontini fiscali della guardia di finanza in alcuni negozi di Trissino e Piovene ed è proseguita con le perquisizioni a casa degli imputati residenti tra Vicentino, Trevigiano e Veronese .