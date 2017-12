Vicenza, Family Search: la piattaforma online per trovare gli antenati

Con un clic sarà possibile ricostruire il proprio albero genealogico o trovare un proprio antenato. Il progetto della Onlus americana Familysearch è arrivato anche a Vicenza dopo l'accordo firmato lo scorso anno con il Tribunale berico e, il mese scorso, anche con il Comune e l'archivio di Stato.

Sono centinaia di migliaia i documenti presenti nel magazzino comunale di via Frescobaldi che i volontari dell'associazione, in base alla convenzione, digitalizzeranno in un lavoro mastodontico. Gli atti vanno dal 1860 al 1999. Una volta ultimata l'operazione attraverso l'iscrizione gratuita - possibile già ora - si potrà ricostruire la storia della propria famiglia. L'archivio di Stato a Ponte Alto è già stato attrezzato con cinque macchinari per la scansione.

FamilySearch, storicamente nota come Genealogical Society of Utah (Società genealogica dello Utah) fu fondata nel 1894 e si dedica alla preservazione dei documenti della famiglia umana. L'onlus è stata la prima ad operare negli standard di settore per la raccolta, l’acquisizione di immagini, l’indicizzazione e la conservazione degli atti.

Sono 4745 i centri dell'associazione in tutto il mondo. In Italia FamilySearch collabora con la Direzione Generale per gli Archivi italiana per digitalizzare e rendere consultabili on-line oltre 115 milioni di immagini di documenti provenienti dai registri di stato civile. Questi documenti storici contengono più di 500 milioni di nomi.