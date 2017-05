Vicenza, trecento bambini in visita al comando dei vigili del fuoco

Oltre 300 bambini, provenienti da 10 scuole della città e provincia, nella mattina di giovedì sono stati in visita al comando dei vigili del fuoco di Vicenza, in occasione delle manifestazioni ludico didattiche a loro dedicate nel mese di maggio.

Gli scolari accolti dal personale in servizio e dai i componenti dell’associazione nazionale vigili del fuoco “nonni pompieri”, hanno potuto assistere a diverse dimostrazioni tecniche di soccorso per promuovere e diffondere tra i bambini la cultura della sicurezza, attraverso i comportamenti da adottare. I giovanissimi hanno assistito con sguardo rapito al montaggio delle scale, allo spegnimento di un incendio, al salvataggio di una persona, al soccorso di un automobilista coinvolto in un incidente, all’incendio di un’autovettura.

Una bandiera italiana composta con la schiuma è stato il saluto dei pompieri vicentini a conclusione della dimostrazione pratica. Successivamente i bambini accompagnati dalle maestre hanno avuto modo di visitare la sede, poter salire sui camion rossi e indossare l’elmetto dei pompieri.

La manifestazione verrà replicata per le altre scuole nei prossimi tre giovedì del mese di maggio.