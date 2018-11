Vicenza, tre episodi di violenza sulle donne in poche ore

In una manciata di ore gli agenti delle Volanti beriche hanno dovuto occuparsi di tre casi di violenza su donne. Si tratta di episodi molto diversi tra loro e di diversa gravità ma che vanno segnalati affinchè l'attenzione su questo tema non cali mai.

L'aggressione dell'ex

Il più grave è avvenuto all'alba di domenica mattina, in via Vecchia Ferriera. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, una 31enne è stata picchiata dall'ex fidanzato, un tunisino noto alle forze dell'ordine, dopo essere salita con lui in macchina, in compagnia di un'amica. Nell'auto era presente anche un altro uomo. La vittima, dopo essere scesa dall'auto, è stata soccorsa da alcune persone che stavano uscendo da un locale della zona e poi trasportata in ospedale, dove le sono stati diagnosticati 5 giorni di prognosi per contusioni varie. La donna non avrebbe comunque ancora sporto denuncia.

La rissa

Ferita, qualche ora prima, anche una 47enne coinvolta in una discussione tra il compagno 26enne, imbianchino, e un cliente moroso. Il fatto è avvenuto a mezzanotte e mezza di sabato, in viale Verona. La donna ha riportato una ferita al labbro mentre il presunto aggressore, poi rintracciato dagli agenti, avrebbe negato ogni addebito.

Il molestatore

Infine uno strano episodio è avvenuto domenica pomeriggio, circa alle 18, a Parco Città, dove una 22enne è stata avvicinata da dietro da un giovane, presumibilmente vicentino, che poi si è allontanato dicendole di averle eiaculato addosso. Entrata in casa, la ragazza ha constatato di avere effettivamente il giubbotto sporco e si è recata in questura a denunciare il fatto.

Grazie a Reteveneta