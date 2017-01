Vicenza, tortura la moglie per 5 anni: arrestato

Gli agenti delle volanti hanno messo la parola fine ai 5 anni di inferno subiti da una badante moldava 42enne a causa del violento ex marito, un connazionale 39enne. L'uomo è stato arrestato ed è stato posto ai domiciliari.



La donna aveva trovato il coraggio di lasciare la casa con il figlio minorenne e di denunciarlo lo scorso anno, raccontando in questura il lustro di percosse, minacce, violenze psicologiche e verbali a cui era stata sottoposta. A causa di un pestaggio aveva anche perso il bambino che aveva in grembo. Dopo le indagini, era arrivato l'ordine restrittivo nei confronti del 39enne che, però, non ha smesso di perseguitare la vittima, arrivando perfino a rapire il figlio e a sfondare il muro di casa con l'auto, meno di un mese fa. Venerdì sono scattate le manette.