Vicenza, torta avariata: intossicati 8 ragazzi

Otto ragazzi, tra i 16 e i 18 anni, sarebbero finiti all'ospedale dopo aver mangianto un dolce alla crema che, a quanto pare, non era fresco. Come riporta Il Giornale di Vicenza, mercoledì sera i ragazzi, componenti di una squadra di calcetto amatoriale, si sarebbero trovati per un allenamento e, al termine, sarebbero andati a casa di uno di loro per mangiare qualcosa insieme.

I ragazzi avrebbero optato per un dolce avanzato da Natale. Scelta che li avrebbe portati ad accusare crampi allo stomaco, vomito e dissenteria. L'unico a non stare male sarebbe stato un giovane che non ha voluto mangiare la torta. Fortunatamente l'intossicazione alimentare è stata lieve e i ragazzi se la caverebbero in pochi giorni.