Vicenza, il torrione di Porta Castello passa al Comune: "Ora pensiamo a Palazzo Thiene"

È cosa fatta. Mercoledì la Giunta ha deliberato e adesso manca solo il passaggio in Consiglio Comunale per sancire il passaggio del Torrione di Porta Castello al Comune di Vicenza. Grazie a un accordo con la società Osteon Tecnologies, con a capo l'imprenditore Antonio Coppola, che si é aggiudicata per 310mila euro l'asta per acquistarlo, il monumento sarà di proprietà comunale.

Attraverso una Fondazione non a scopo di lucro, alla quale la Osteon cederà la nuda proprietà del Torrione, il Comune diventerà poi titolare della torre medioevale attraverso una cessione a costo zero. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico del privato per 30 anni tramite usufrutto prima di passare definitivamente a Palazzo Trissino.

L'accordo prevede che l'edificio scaligero a nove piani, gioiello architettonico della città, diventi una galleria d'arte contemporanea e un contenitore di eventi. Le spese per il progetto di allestimento delle iniziative culturali saranno a carico del Comune e sono già state accantonate come voce di bilancio. Secondo il vice-sindaco Jacopo Bulgarini si aggireranno sui 300mila euro. Dopo il passaggio in Consiglio Comunale il Torrione dovrebbe comunque già essere aperto al pubblico come punto panoramico mentre l'attività di galleria d'arte partirebbe nel 2018.

"Non solo galleria ma anche un punto di riferimento culturale di eccellenza per la città", ha sottolineato il sindaco Achille Variati, aggiungendo: "Poi sposteremo lo sguardo a Palazzo Thiene (che ospitava la Banca Popolare di Vicenza ndr) che è la nuova pagina della quale ci dobbiamo occupare, dovrà diventare anch'esso un palazzo museo da tenere ancorato a questa città"

INTERVISTA AD ACHILLE VARIATI