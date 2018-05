Vicenza, tornano a casa e trovano coppia di ladri: arrestata 51enne

Brutta sorpresa per una coppia di vicentini che ieri sera, verso le 19, sono andati a trovare il padre di lei nella sua casa in via Di Velo, una laterale di viale Trieste. Appena arrivati i due, accompagnati dalla badante del genitore, hanno sentito degli strani rumori provenienti dall'appartamento e, visto che l'anziano non rispondeva al campanello, hanno provato a chiamarlo al telefono che però suonava a vuoto. Non hanno fatto in tempo a entrare, visto che il cancello era aperto, che l'ingresso principale si è spalancato e una coppia di nomadi sono usciti di corsa.

L'uomo ha spinto la figlia 60enne dell'anziano facendola cadere su un cespuglio di rose per poi salire a bordo di una Ford Focus scura. La complice è invece rimasta intrappolata all'interno del giardino il cui cancello è stato chiuso repentinamente dal marito della signora. A quel punto il complice, dall'interno dell'auto, ha iniziato a chiedere di liberare la nomade bloccata per poi allontanarsi visto che i suoi appelli sono andati a vuoto.

I famigliari del pensionato hanno infatti chiamato la polizia e, una volta arrivati sul posto, gli uomini delle volanti hanno arrestato per rapina in concorso la ladra, poi identificata nella 51enne croata, Ankica Rukavina, nata a Zagabria. Una volta entrati nell'appartamento - nel quale non era presente l'anziano perché ancora fuori casa - gli agenti hanno trovato la porta scassinata e le stanze a soqquadro. I ladri non hanno però fatto in tempo a portare via nulla. Secondo le indagini la coppia di nomadi, che hanno vari precedenti di polizia, era stata identidicata a Ferrara qualche giorno prima.