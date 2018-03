Vicenza, topi d'appartamento in azione: rubati monili per 1500 euro

Topi d'appartamento in azione nella notte tra sabato e domenica. Verso le 00:30 una 30enne è tornata a casa, in via Camaldolesi, sentendo una corrente di aria fredda appena aperta la porta. C'è voluto poco per capire che i ladri erano entrati dalla porta finestra dell'appartamento distruggendo il vetro e mettendo a soqquadro la camera da letto. La donna ha chiamato la polizia denunciando il furto di 150 euro in contanti e di monili dal valore di 1500 euro.