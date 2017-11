Vicenza, tir ribaltato in A4: grave il conducente

Alle 18.35, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada A4 subito dopo l’uscita di Vicenza Ovest in direzione Venezia per un autoarticolato andato a sbattere contro un pilone del sovrappasso dopo essersi ribaltatosi e aver sfondato il guardrail: ferito l’autista, rimasto incastrato.

Le squadre dei vigili del fuoco di Vicenza e Arzignano hanno messo in sicurezza il mezzo e lavorato oltre 40 minuti con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici non senza difficoltà per riuscire a liberare l’autista, rimasto schiacciato all’interno della cabina di guida del camion, che trasportava guaine catramate. Il conducente è stato stabilizzato dal personale del suem 118 e portato in ospedale.

Sul posto il personale della polstrada per i rilievi del sinistro oltre il personale ausiliario dell’autostrada. Durante le operazioni di soccorso il traffico è stato canalizzato lungo una sola corsia. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.