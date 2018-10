La afferra al collo per rubarle la collana: ferita 98enne

Altra aggressione a una persona anziana per rubarle effetti personali. Vittima di un giovane malvivente una signora quasi centenaria che, mentre stava passeggiando per via Cavalieri di Vittorio Veneto a Vicenza, a due passi dal Centro Sport Palladio, è stata assalita alle spalle da un giovane in bicicletta.

L'episodio è successo verso le 17 di mercoledì. L'aggressore ha afferrato per il collo la signora e ha cercato di strapparle - senza riuscirci - la collana che aveva al collo. La 98enne è caduta a terra riportando numerose contusioni mentre il giovane è fuggito inforcando la bici. La signora è stata soccorsa e medicata mentre la polizia, arrivata sul posto, sta conducendo indagini per risalire al malvivente.