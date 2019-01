Sorpresi a rubare in auto da una signora che "guida" la polizia: arrestati 

Furto in un'auto sventato grazie a una signora che, svegliata dai rumori sotto al suo palazzo, si mette al telefono con la polizia per fornire indicazioni sui ladri che, alla fine, sono stati arrestati dagli agenti. Sono le 4:30 di mattina di lunedì. Nella centralissima Corso Fogazzaro una donna, dal suo appartamento, viene destata da strani rumori. Quando si affaccia alla finestra vede due individui armeggiare su una Bmw e chiama immediatamente il 113.

Due pattuglie delle volanti arrivano sul posto e vedono i due soggetti all'interno dell'auto che aveva il vetro posteriore infranto. Uno dei due, alla vista dei poliziotti, fugge e viene fermato dopo un breve inseguimento. Nel frattempo l'uomo aveva gettato a terra un cacciavite, recuperato dagli operatori.

La donna, sempre al telefono con la polizia, fornisce una descrizione esatta dell'altro soggetto - un cappotto e berretto con il pon-pon - e "guida" gli agenti verso corso Palladio. È lì che il ladro viene "beccato" dalla polizia che addosso gli trova un tronchese e una bomboletta di spray al peperoncino illegale. I due, identificati in Nader Yacoubi (tunisino 33enne) e Rachid Youla (algerino 43enne) vengono arrestati per tentato furto aggravato su auto. Per Youla scatta anche l'accusa per porto abusivo di armi.