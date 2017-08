Vicenza, 80enne trova il ladro in casa e poi lo insegue in bici

Un ottantenne coraggioso e pronto di riflessi. Verso le cinque del mattino, nell'appartamento di un condominio del quartiere San Marco, l'anziano ha sentito dei rumori nella cucina di casa. Accessa la luce si è accorto della presenza di un estraneo e si è messo ad urlare spaventato. Il ladro, che era entrato dal portone centrale e si era arrampicato su una grondaia, ha forzato la porta di ingresso dell'abitazione del signore.

L'ottantenne, dopo la paura iniziale, non ha si è perso d'animo. Prima ha chiamato il 113 e poi, è sceso in fretta in furia inforcando la bicicletta e inseguendo il malvivente che se la dava a gambe. All'arrivo degli agenti il ladro era però già sparito.