Sorpreso a rubare una bici, ferisce 30enne con un coltello

Tentata rapina in pieno centro giovedì mattina. Alle 7:30 circa i carabinieri di Vicenza sono intervenuti in contra’ Orefice del capoluogo dopo la chiamata di un 30enne di nazionalità nigeriana residente in città.

L'uomo ha sorpeso un individuo, a quanto sembra di nazionalità italiana, armato di tronchese che stava cercando di sottrarre la bicicletta di sua proprietà bloccata con un lucchetto. Il 30enne è intervenuto per fermarlo e il malvivente, a quel punto, ha estratto un coltello e dopo averlo minacciato lo ha ferito ad una mano, procurandogli delle lesioni di lieve entità, per poi dileguarsi nelle vie circostanti.

Il ferito è stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Vicenza per le cure del caso. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dell’autore dell’accaduto.