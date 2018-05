Vicenza, lo lascia dopo un mese di matrimonio: 47enne tenta il suicidio al parco

Un mese di matrimonio e poi la rottura. Non l'ha presa bene un vicentino del '71, residente in provincia, che verso le 20:30 si è sentito male in zona Campo Marzo, lato Eretenia, dopo aver bevuto della candeggina.

Assieme a lui c'era anche la moglie, una vicentina classe '68 con un foglio di via dalla città, che ha avvisato il 118. All'origine del gesto la comunicazione della donna di volere la separazione dopo solo trenta giorni dal "Sì".

L'uomo è stato soccorso dai sanitari del Suem e non è in pericolo di vita. Sul posto anche le volanti che, oltre ad aver denunciato la donna per non aver ottemperato al divieto, stanno preparando un foglio di via anche per l'aspirante suicida.