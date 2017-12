Vicenza, tenta rapina al pronto soccorso: arrestato 29enne

Dopo aver trascorso la nottata in ospedale per degli accertamenti alle 06.30 di venerdì un uomo in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di droga si è presentato nella sala d’attesa del pronto soccorso del San Bortolo con fare minaccioso.

Noncurante della presenza di alcuni pazienti in attesa, si è avvicinato allo sportello del triage con una siringa sporca di sangue intimando a una infermiera di consegnargli dei soldi per comprare del cibo.

La pronta reazione della vittima e l’immediato intervento della pattuglia dei militari dell’Arma ha permesso di bloccare, non senza fatica, l’individuo che é stato arrestato per tentata rapina e portato al carcere di San Pio X. Vicenza. Si tratta di E.R., 29 enne, residente a Montecchia di Crosara (VR) ma di fatto senza dimora.