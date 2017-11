Vicenza, tenta furto bici e scoprono che è ricercato: arrestato 30enne

Aveva una condanna a 2 anni e 7 mesi per reati connessi allo spaccio che gli erano stati contestati dopo un'indagine della squadra mobile di Vicenza. Ma non solo. Il nigeriano 30enne, E.O. in tasca aveva anche un foglio di via con il divieto di permanenza in città.

Per questo, lunedì verso le 21, il 30enne è stato arrestato dalle volanti e condotto al carcere di San Pio X. L'uomo era assieme un amico al momento del fermo in zona Porta Santa Croce. Entrambi sono stati sorpresi dagli agenti mentre stavano armeggiando attorno a due biciclette.

Il nigeriano, volto noto alle forze dell'ordine, è il protagonista di un episodio ai giardini Salvi quando è stato arrestato dai carabinieri per un giro di spaccio di cocaina, eroina e fumo. In Italia con un permesso da rifugiato politico, ora il 30enne potrebbe essere soggetto a provvedimento di espulsione.