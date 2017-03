Vicenza, tenda del terrazzo in fiamme: gravi danni

Non è ancora chiara la causa del rogo divampato circa alle 12 in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Falcone e Borsellino, in via Ca' Balbi a Vicenza.



Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito dalla tenda del terrazzo, propagandosi poi all'interno dell'abitazione. I danni sarebbero ingenti ma i vigili del fuoco, accorsi sul posto, sono riusciti ad arginare le fiamme.