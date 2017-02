Vicenza, telecamere nelle corsie bus in viale San Lazzaro e viale Verona: multe da 81 euro

Il Comune di Vicenza mette in allerta gli automobilisti e annuncia che da lunedì 6 febbraio sarà attivata la telecamera per il controllo dei transiti non autorizzati sulla corsia riservata agli autobus lungo viale San Lazzaro e viale Verona, in direzione centro città.

Lo comunicano in una nota il settore mobilità e trasporti e il comando della polizia locale che hanno predisposto il sistema di controllo secondo quanto previsto dal codice della strada per agevolare il transito dei mezzi pubblici.

La corsia preferenziale si sviluppa in direzione centro città, dal civico 89 di viale San Lazzaro fino al civico 93 di viale Verona.



In aggiunta alla segnaletica orizzontale e verticale che segnala il tratto di strada riservato ai mezzi pubblici, fin dalle prossime ore saranno posizionati dei cartelli a bordo strada per informare gli automobilisti dell'accensione della telecamera.

Prossimamente, inoltre, saranno posizionate apposite borchie sull'asfalto che hanno lo scopo di evidenziare ulteriormente la corsia preferenziale.

La sanzione prevista per chi percorre le corsie riservate senza averne titolo è di 81 euro.