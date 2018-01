Vicenza, taglia le gomme a un'auto: taxista incastrato dalle telecamere

Ancora tutta da chiarire il movente dell'episodio avvenuto nei giorni scorsi in via Camisano a Vicenza anche se potrebbe essere legato alla questione dei tassisti abusivi.

Un albanese ha trovato tutte e quattro le gomme delle sua auto fuori uso, in quanto erano state forate volontariamente più volte. Il fatto, denunciato mercoledì dall'uomo in questura, è avvenuto in viale Camisano a Vicenza.

Dalle indagini della polizia, effettuate attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza di un distributore di benzina situato nei pressi, si vede un uomo scendere dal taxi che guidava e avvicinarsi al'auto. Gli uomini della questura lo hanno quindi individuato: si tratta di un taxista 45enne residente a Torri di Quartesolo.

L'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato. Sul fatto c'è il sospetto di un'azione che potrebbe essere legata al fenomeno dei tassisti abusivi. Forse una reazione verso un "concorrente"?