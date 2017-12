TAV in Consiglio Comunale: manifestanti sul piede di guerra

È arrivato il giorno che dovrebbe cambiare il volto di Vicenza. Alle 17:30 di questa sera inizia infatti il dibattito in Consiglio Comunale sul progetto TAV che lo scorso ottobre ha ricevuto l'ok del ministero. Si discute sulle osservazioni presentate per la modifica del piano, che sono circa 50. Dopo l'eventuale approvazione gli incartamenti torneranno a Roma per l'ok definitivi. Inizio lavori previsti per il 2019.

E se a Palazzo Trissino si discute, fuori si protesta. Alle 20 è infatti prevista una fiaccolata dei No-TAV, rappresentati dal Comitato popolare dei Ferrovieri, dal Comitato Vicenza est e dal gruppo del Bocciodromo. Una manifestazione che ha già suscitato polemiche visto il divieto della Questura di "utilizzare impianti di amplificazione diffusione sonora tali da poter disturbare i lavori del Consiglio comunale". I manifestanti hanno già lanciato la provocazione invitando i presenti al corteo che andrà da Piazza Castello a Palazzo Trissino di portare fischietti e pentole per farsi sentire.

IL PROGETTO E LE OSSERVAZIONI