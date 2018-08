Sicurezza nei parchi giochi: da martedì in azione la task-force

Per due settimane, dal 28 agosto al 6 settembre, il vicesindaco e assessore con delega alla partecipazione Matteo Tosetto effettuerà sopralluoghi in 21 parchi gioco della città per mappare le realtà esistenti e individuare una scaletta degli interventi da eseguire con priorità. A seguito dei sopralluoghi sarà realizzato, quindi, un nuovo piano di gestione per la custodia, la sorveglianza e il decoro dei luoghi riservati al gioco dei bambini e al tempo libero delle famiglie e degli anziani.

“Prenderà il via domani la seconda fase della task force comunale costituita, i primi di agosto, dal sindaco Francesco Rucco, da me e dai dirigenti e funzionari di polizia locale, lavori pubblici, gestione urbana e partecipazione con l'obiettivo di presidiare la sicurezza nei parchi gioco e nelle aree verdi comunali – ha spiegato il vicesindaco e assessore con delega alla partecipazione Matteo Tosetto –. Sono parecchie, infatti, le segnalazioni giunte in Comune sull'inadeguatezza dell'attuale servizio di gestione dei parchi gioco cittadini. Scopo dei sopralluoghi sarà quello di ascoltare direttamente dai cittadini frequentatori dei parchi quali sono le criticità e necessità esistenti”.

IL CALENDARIO

Martedì 28 agosto alle 16.30 nel parco giochi di via Da Palestrina, per passare alle 17 in quello di via Cadamosto, alle 17.45 in via Baracca e, quindi, alle 18.15 in via Toti/Corridoni.

Giovedì 30 agosto il vicesindaco Tosetto si recherà alle 16.30 in via Adenauer, alle 17.15 in quello di via Rossini mentre alle 18 al park Fornaci.

Martedì 4 settembre, quindi, il vicesindaco sarà alle 16.30 al parco giochi di via Ruspoli, alle 17 in via Bassano, alle 17.30 in villa Tacchi e alle 18.15 in quello di via Coltura Camisana.

Mercoledì 5 settembre il sopralluogo inizierà alle 16 al parco giochi di via Giuriato, per passare alle 16.45 in quello di via Riello, alle 17.15 a Parco Città, alle 17.45 in quello di va Istria, alle 18.15 in quello di via Fiume.

Giovedì 6 settembre, infine, alle 16 Tosetto sarà al parco giochi di Oasi Valletta, alle 16.30 in via Orlando, alle 17.15 in via Mainardi Anconetta, alle 18 in via Durando e, infine, alle 18.30 in quello di via Macchiavelli.