Fa il "pieno" di sigarette e poi lo derubano: via 10mila euro

Duro colpo per i titolari di una rivendita tabacchi situata all'interno dell'Auchan alle Cattane a Vicenza. Il padre della titolare, nella mattinata di martediì - verso le 8:30 - si era recato in via dell'Edilizia a ritirare i cinque scatoloni di sigarette alla rivendita del monopolio di Stato in via dell'Ediliza.

Prima di andare a consegnare le sigarette all'esercizio l'uomo si è fermato a casa, nel quartiere di villaggio del Sole, solo qulche minuto. Quando è uscito dall'abitazione ha però trovato una brutta sorpresa: la sua Golf aveva il vetro posteriore infrantro e i cinque scatoloni di "bionde", dal valore di 10mila euro, erano spariti. Ai proprietari della tabaccheria non è rimasto altro che fare denuncia in questura.