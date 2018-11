Tentata rapina con pistola in tabaccheria: il proprietario mette in fuga il malvivente

Momenti di paura all'interno della tabaccheria Gaspari in via Cairoli, vicino al Teatro Comunale. Un uomo con il volto coperto e con una pistola in mano è entrato all'interno del negozio, con all'interno anche dei clienti, puntando verso il registratore di cassa. Pronta la reazione del tabaccaio il quale si è accorto che l'arma impugnata dal criminale era in realtà un giocattolo e gli ha intimato di andarsene, muovendosi per uscire dal banco. A quel punto il rapinatore è uscito dalla porta scappando a gambe levate.

L'episodio è accaduto verso le 13 di venerdì e sul posto sono accorsi gli uomini della questura che stanno esaminando le immagini della telecamera di sorveglianza della tabaccheria nelle quali si vede tutta la scena, durata meno di un minuto.