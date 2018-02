Vicenza, scoperto "supermarket" della droga: arrestato 49enne

Un vero e proprio supermercato della droga con un vasto assortimento di stupefacenti per un valore di oltre 40mila euro. È quanto hanno trovato in una casa in corso Padova le fiamme gialle di Vicenza nella serata di giovedì 15 gennaio. In manette è finito un cittadino serbo, S.D., di 49 anni, residente in città da più di 18 e gravato da numerosi precedenti penali soprattutto nel settore degli stupefacenti.

Nell’appartamento, nascosti in vari contenitori, i finanzieri hanno trovato 12,5 grammi di cocaina, due panetti di hashish del peso complessivo di 206 grammi, 340 grammi di marijuana, 8 spinelli già confezionati contenenti marijuana, 151 grammi di MDMA (sostanza psicoattiva appartenente alla classe delle metanfetamine) e 697 pasticche di ecstasy di diversa forma e colore. Inoltre, sono stati rinvenuti 3 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della droga.

I DETTAGLI DELLA VICENDA

L'operazione è scattata nella serata di giovedì. I finanzieri hanno sottoposto a controllo un’autovettura a bordo della quale si trovavano il serbo ed una ragazza ventiseienne residente in provincia. Il nervosismo manifestato dagli occupanti del mezzo ha indotto i militari ad approfondire il controllo, all’esito del quale la ragazza è stata trovata in possesso di 12 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e di un panetto di hashish del peso di 102 grammi, mentre nelle tasche del cittadino serbo sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi e quasi 2.000,00 euro in contanti, frutto dell'attività di spaccio.

Ritenendo che la giovane si fosse appena approvvigionata di stupefacenti dal cittadino serbo, i militari hanno individuato e immediatamente perquisito il domicilio di quest’ultimo, un appartamento collocato in un complesso immobiliare di corso Padova dal quale i due erano usciti poco prima a bordo del veicolo.

Accertata, quindi, la flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio, tutte le sostanze stupefacenti rinvenute, il materiale per il confezionamento, i bilancini ed il denaro contante sono stati sequestrati, mentre il cittadino serbo è stato tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria berica, portato nel carcere di San Pio X. La giovane vicentina è invece stata denunciata a piede libero.