Vicenza, "Sua figlia ha avuto un incidente": 86enne sventa truffa del finto avvocato

Un sedicente avvocato, martedì pomeriggio, contatta telefonicamente una signora 86enne residente in zona Santa Bertilla, a Vicenza. Riferisce che la figlia ha avuto un incidente e che non era assicurata pertanto servono dei soldi per toglierla dai guai. L'anziana capisce che qualcosa non va e riaggancia.

Volendo fare chiarezza chiama la figlia che la tranquillizza dicendole che non è stata coinvolta in nessun incidente e si rende conto che chi l'ha contattata altri non era che un truffutore. Scatta quindi la denuncia alla polizia che sta ora cercando di risalire all'identità del finto avvocato.