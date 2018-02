Vicenza, stupra la figlia per 13 anni: arrestato pedofilo 60enne

Una spirale di orrore e un incubo durato 13 anni per una vicentina, ora 23enne, sulla quale il padre ha abusato sessualmente fin da quando lei aveva cinque anni. La terribile vicenda, nata in un contesto famigliare inquietante, ha portato nel pomeriggio di ieri all'arresto di un 60enne residente in una zona centrale di Vicenza.

Le manette ai polsi del pedofilo sono scattate dopo la condanna a 5 anni e otto mesi per abusi sessuale aggravati su minore emessa dalla Corte d'Appello di Venezia. Gli uomini della squadra mobile, seconda sezione reati sessuali, hanno prelevato l'uomo che ancora abitava con moglie e figlia e condotto al carcere di Vicenza.

GLI ABUSI SESSUALI E IL SILENZIO DELLA MADRE