Studentessa trovata con una "canna": via patente e passaporto

Dura lex, sed lex. La legge è dura ma è legge, diceva Socrate. E la massima è quanto mai azzeccata nel caso della 19enne trovata in possesso di 0,2 grammi di marijuana durante un controllo antidroga dei carabinieri di Vicenza in un istituto superiore della città. I militari, assieme a un'unità cinofila martedì mattina hanno individuato la giovanissima studentessa residente a Isola Vicentina con in tasca una "canna". Sempre durante la stessa ispezione gli operatori hanno poi rinvenuto 0,1 grammi di "maria" all’interno di alcuni locali della scuola.

Nonostante la piccolissima quantità la giovane è stata segnalata alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, e nei suoi confronti sarà avviato il procedimento amministrativo finalizzato, oltre al percorso di recupero, anche alla sospensione dei documenti validi per espatrio e di guida.

CANNABIS PER USO PERSONALE: LA LEGISLAZIONE IN ITALIA