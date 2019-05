Li scopre a fumare una canna a scuola: prof picchiato da un minorenne

Hanno scelto il cortile della scuola per una "merendina stupefacente" i tre giovanissimi che nella giornata di giovedì sono stati sorpresi da un insegnante con uno spinello. Uno di loro è stato segnalato come assuntore di marijuana mentre per l'altro i guai sono più seri. La sua reazione nei confronti del prof, un vicentino di 44 anni, è stata infatti molto violenta.

Il giovane, un 17enne si è infatti scagliato addosso al docente strappandogli la camicia e ferendolo a un braccio tanto da farlo sanguinare mente gli dava del "bastardo". A segnalare l'episodio, avvenuto in una scuola professionale della città, è stata la questura di Vicenza i cui uomini sono intervenuti dopo che il professore ha segnalato l'episodio. Quella telefonata ha mandato su tutte le furie l'aggressore che è stato denunciato al tribunale dei minori per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale (l'insegnante).

Un altro ragazzo di 16 anni - la stessa età del terzo del gruppetto - ha invece dichiarato di essere l'unico a fumare marijuana e nelle sue tasche gli agenti hanno trovato 4,5 grammi di "erba". Per questo il giovanissimo è stato segnalato in prefettura quale assuntore di stupefacenti.