Vicenza, Al via i lavori in strada della Pergoletta e della Porciglia

Prenderanno il via lunedì 24 luglio i lavori di sostituzione e di estensione delle condotte di acquedotto nelle strade della Porciglia e della Pergoletta a Vicenza. Il progetto, realizzato da Acque Vicentine con un investimento di 88 mila euro, consentirà di migliorare il servizio nella zona. All’intervento seguirà la riqualificazione della pavimentazione stradale già programmata dal Comune.

I lavori avranno una durata di circa tre mesi e, per garantire le condizioni di massima sicurezza, comporteranno delle chiusure al transito nelle aree del cantiere. Per limitare i disagi i lavori sono stati programmati a fasi e, compatibilmente con le condizioni del cantiere, sarà consentito l’accesso ai residenti. Le modifiche alla viabilità saranno in ogni caso segnalate in loco.

Nello specifico, in strada della Porciglia si procederà al rifacimento della rete idrica mediante la posa di una nuova condotta in ghisa per una lunghezza di circa 200 metri e al rifacimento di una decina di allacciamenti. L’intervento consentirà di dismettere l’attuale rete, obsoleta e soggetta a fughe diffuse che causavano disagi ai residenti e alla viabilità oltre a richiedere interventi di riparazione. In strada della Pergoletta è prevista l’estensione della rete con la posa di una nuova condotta dall’intersezione con via della Porciglia fino al civico 141. L’intervento consentirà di fatto di realizzare un ampio anello con il sistema di Riviera Berica che garantisce la fornitura d’acqua all’area.