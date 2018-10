Spari nel piazzale della pizzeria: i clienti si barricano dentro

Attimi di terrore alla pizzeria Belvedere di strada Casale a Vicenza nella serata di mercoledì. La polizia è intervenuta con due volanti dopo la chiamata al 113 del gestore che ha raccontato di aver sentito 4 colpi di arma da fuoco all'esterno del locale e di aver visto la pistola nelle mani di un uomo, con tanto di fiammata uscire dalla canna.

Spaventati, i clienti si sono barricati all'interno della pizzeria fino all'arrivo degli agenti i quali hanno trovato, vicino a dei cassonetti del piazzale esterno, un uomo seduto sul marciapiede. Dopo avergli intimato di alzare le mani, gli operatori hanno proceduto alla perquisizione del soggetto trovandogli addosso un coltello ma non la pistola. Quest'ultima, per stessa ammissione del fermato, era nascosta sopra a una ruota di un'auto parcheggiata.

Una volta recuperata, gli agenti hanno verificato che si trattava di una scacciacani, perfetta imitazione di una vera pistola. A terra c'erano anche i bossoli dei colpi esplosi. L'uomo - B.M. vicentino pregiudicato 25enne e residente in zona - non ha fornito spiegazioni sul suo gesto, dovuto probabilmente allo stato di alterazione alcolica in cui si trovava ed è stato denunciato per ubriachezza, disturbo alla quiete pubblica, procurato allarme e per la detenzione del coltello.