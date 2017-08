Vicenza, stop allo sfratto dei nomadi: hanno pagato

Tregua tra il Comune di Vicenza e i nomadi che non avevano pagato il canone delle piazzole. Nei giorni scorsi le ultime due famiglie che si trovano in via Cricoli hanno versato la rata dovuta.

Il termine ultimo prima dello sfratto era fissato la prossima settimana, ma con l'ultimo versamento tutte le famiglie hanno pagato almeno una delle due rate previste. Il provvedimento di sgombero per insolvenza è dunque di fatto bloccato.