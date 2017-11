Vicenza, nuovi bagni al Menti: presentato progetto da 200mila euro

“Allo stadio Menti con i soldi che avevamo stanziato per i seggiolini obbligatori per la serie B, ma non richiesti in C, rifaremo completamente i cinque bagni dei distinti al piano terra, al primo piano e nella zona della curva sud”.

L'annuncio è dell'assessore alla formazione Umberto Nicolai che martedì ha sottoposto alla giunta comunale il progetto definitivo per la ristrutturazione e riqualificazione dei servizi igienici ad uso pubblico per un importo complessivo di 202 mila euro.

“Si tratta – ha spiegato l'assessore - di un intervento molto atteso dai tifosi che va ad aggiungersi agli altri lavori per circa un milione di euro con i quali in quattro anni, in sinergia con il Vicenza Calcio, abbiamo mantenuto al meglio questo storico impianto. Attualmente non ci sono le condizioni né per pensare a uno stadio nuovo, né per avviare un piano di riqualificazione generale dell'area del Menti in collaborazione con la società. Ma sarebbe un errore lasciare andare questa struttura che oggi, in serie C, risulta tra le migliori d'Italia. Quindi il nostro impegno nella sua manutenzione e riqualificazione prosegue, in attesa e con l'auspicio di tempi sportivamente migliori”.

Nel dettaglio, nei cinque servizi pubblici dei distinti al piano terra e al primo piano, lato Vicenza e lato Padova, e nella zona della curva sud saranno demoliti e rifatti impianti e pavimenti; saranno sostituiti tutti gli apparati sanitari e le porte; al posto dei lavandini in ceramica saranno installati lavamani in acciaio; l'erogazione dell'acqua sarà regolata da fotocellula; sarà evitata l'installazione di elementi staccabili, a rischio vandalismo.

I lavori saranno eseguiti durante l'estate, quando è prevista anche la realizzazione della tribuna per le persone con disabilità, intervento già programmato e finanziato.