Vicenza, caso Stacchio: condannato il giostraio che assaltò la gioielleria

Nove anni e dieci mesi di reclusione per duplice tentato omicidio più una provvisionale a titolo di risarcimento di 20mila euro ciascuno a Robertino Zancan e a Graziano Stacchio.

È questa la sentenza che giovedì alle 12:30 al collegio del tribunale di Vicenza ha emesso nei confronti di Oriano Derlesi. Il 52enne giostraio veneziano partecipò alla rapina della gioielleria Zancan il 3 febbraio 2015 a Ponte di Nanto. Una pena con "sconto", visto che il Pm aveva inizialmente chiesto 14 anni per Derlesi accusato di aver tentato di uccidere sia Stacchio che Zancan durante l'assalto all'oreficeria nella quale perse la vita un rapinatore, ucciso dal benzinaio.

Il tribunale ha constatato che Derlesi aveva in mano il kalashnikov 7.62, riconosciuta come arma da guerra. La difesa di Derlesi sosteneva che da parte del giostraio non c'era la volontà di uccidere e si è riservata di impugnare la sentenza.

Come richiesto dagli avvocati del benzinaio, l'auto e i fucili di Stacchio, requisiti, sono stati dissequestrati.

LE DICHIARAZIONI DI ROBERTINO ZANCAN