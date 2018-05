Vicenza, speculazione a Borgo Berga: archiviate le accuse per 15 indagati

Per 15 indagati, compreso l'ex sindaco Enrico Hullweck, sono cadute le accuse di lottizzazione abusiva sul complesso di Borgo Berga. Nei giorni scorsi è stata depositata la relazione della Corte Suprema che ha ritenuto che il piano del complesso è legittimo ed è stato resa nota l'archiviazione per la maggior parte delle posizioni.

Ancora indagati invece i vertici di Sviluppo Cotorossi. "Le posizioni sono state prescritte, secondo la mia tesi l'ex sindaco Hullweck ha avuto una parte nella produzione di questo reato ma non essendo più da anni primo cittadino non aveva più la possibilità concreta di influire in questa vicenda", spiega il procuratore Antonino Cappelleri che aveva chiesto e ottenuto dal giudice Gerace l'archiviazione delle posizioni per Hullweck, sua moglie Lorella Bressanello (ex dirigente urbanistica del Comune), per il costrutture Enrico Maltauro, per l'architetto Gonçalo Byrne e per altri. "Restano aperte le indagini sui vertici di Cotorossi che secondo la mia tesi tutt'ora stanno procedendo nel reato", conclude il procuratore.

Le associazioni (Legambiente, Comitato contro abusi edilizi e Italia Nostra) però non ci stanno e hanno presentato un ricorso, che sarà discusso in luglio, per non essere stati avvisati della decisione della procura.

Sono da anni che si discute sull'affaire Borgo Berga. Il complesso, in particolare il nuovo quartiere dietro al tribunale, era finito sotto inchiesta dopo le indagini della Forestale. La procura aveva ritenuto che ci fossero degli estremi per la lotizzazione abusiva indagando costrutturi, dipendenti comunali e progettisti. Era anche stato chiesto un sequestro, poi rifiutato sia dal giudice che dal tribunale del Riesame e per ultima la Cassazione. L'inchiesta ora prosegue con le indagini sui cinque, tra i quali figura anche Antonio Bortoli, ex-direttore generale ed ex dirigente dell'urbanistica del Comune di Vicenza.