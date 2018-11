Stanco di soffrire, si spara: indagini sulla pistola

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella mattina di oggi, martedì 6, sono intervenuti in via Rossini, dopo il suicidio di un 67enne rinvenuto esanime nella propria abitazione della moglie.

L’uomo, affetto da tempo da una patologia invalidante, per attuare il gesto ha utilizzato una pistola sulla quale sono in corso accertamenti perchè la vittima, in passato, non aveva mai denunciato la detenzioni di armi.

La salma, al termine delle formalità di rito, è stata poi trasportata presso l’Ospedale Civile di Vicenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.