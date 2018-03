Vicenza, sparatoria per gelosia: rintracciata l'auto degli aggressori

È stata ritrovata abbandonata in via Vivaldi attorno alle 15:30 di ieri la Mini con la quale viaggiavano i due aggressori che martedì sera, tra viale San Lazzaro e via Fermi, hanno inseguito una Mercedes dove viaggiava l'ex fidanzata di uno di loro e il nuovo ragazzo.

Durante il folle inseguimento, avvenuto per motivi di gelosia, il 26enne romeno ha sparato diversi corpi in aria con una pistola scacciacani poi ritrovata e per questo è stato denunciato ed espulso dall'Italia. Dell'amico, invece, per ora si sono perse le tracce.