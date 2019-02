Spara dei colpi in strada e lo trovano con un arsenale in casa, denunciato 25enne

È considerata una persona “problematica” M.B. Il 25enne, residente in strada Casale, è già noto alle forze del’ordine per episodi che lo hanno coinvolto in passato e legati all’uso di armi giocattolo ma perfettamente uguali agli originali, usate senza il tappo rosso di protezione. Una volta, usandouna pistola finta, ha rubato un’auto mentre lo scorso ottobre ha seminato il panico sparando dei colpi a salve fuori dal piazzale di una pizzeria.

Per questo, in via cautelativa, era stato sottoposto ai domiciliari. Divieto che nella giornata di ieri non ha rispettato, spaventando ancora il vicinato. Il giovane è infatti uscito di casa sparando dei colpi a salve in aria e imprecando contro una fantomatica ragazza. Un vicino lo ha sentito e, intimorito, ha chiamato la polizia.

La volante, arrivata sul posto, ha trovato il giovane ansimante perché era rientrato a casa correndo. Nella successiva perquisizione all’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato e sequestrato due revolver, due pistole semi automatiche e un fucile di assalto, tutti finti. Un piccolo arsenale completato da delle cartucce a salve, dei coltelli (uno a farfalla, uno svizzero e due a serramanico) e da un manganello telescopico. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per evasione.