Vicenza-Spal, mercoledì la decisione sull'esodo in treno degli ultras

Ancora fumata grigia da parte dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive sulla trasferta degli ultras biancoazzurri a Vicenza, in occasione della partita al Menti sabato alle 15. La vendita on line dei biglietti risulta ancora sospesa e probabilmente lo rimarrà fino a mercoledì, quando è previsto il vertice sulla sicurezza.



Il nodo, più che a Vicenza, è a Padova, dove i ferraresi dovranno cambiare treno per raggiungere il capoluogo berico: i rapporti tra i biancoscudati e gli emiliani non sono storicamente idilliaci, per usare un eufemismo. La tifoseria, che aveva lanciato l'appello per la trasferta su rotaia ancor prima della fine del girone di andata, si è detta non disposta a ripiegare sui consueti pullman, che garantiscono una maggiore possibilità di controllo da parte delle forze dell'ordine.



La lettera del presidente della Spal, Walter Mattioli, che si è offerto di pagare di tasca propria 30 steward per scortare i tifosi, è rimasta ancora senza risposta.