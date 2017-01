Vicenza-Spal: la decisione sulla trasferta in treno degli ultras

C'è attesa per la decisione del GOS sulla trasferta dei tifosi della Spal in occasione della partita contro il Vicenza al Menti, quando mancano meno di 80 ore al fischio d'inizio. Decisione che non arriverà prima della serata di mercoledì o, addirittura, giovedì mattina.



Il ritardo è dovuto a diversi fattori tra cui la folta partecipazione dei tifosi biancoazzurri, che dalla Lega Pro si ritrovano ora alle spalle del Verona in testa alla classifica, e la modalità da questi scelta per raggiungere la città, cioè il treno. E' previsto un cambio a Padova ed è proprio questo a preoccupare maggiormente le forze dell'ordine.



Il presidente Walter Mattioli si è proposto come garante, offrendo anche 30 steward privati, mentre la Curva Ovest ha sottilineato in un comunicato che "Venendo a Vicenza, tutti sanno, osservatorio compreso, che la Curva Ovest con un volantino datato lunedì 2 gennaio, ha comunicato il proprio spostamento in treno, specificando linea e orario di partenza: oggi, lunedì 23 gennaio, a tre settimane di distanza da quel comunicato e a cinque giorni dalla partita, non sapere ancora se possiamo andare al Menti è una situazione che rasenta il ridicolo. Invitiamo tutta la tifoseria a riflettere circa l’incompetenza degli organi addetti alla sicurezza che a pochi giorni dall’incontro non sanno ancora fornirci una risposta; gente in giacca e cravatta pagata profumatamente da NOI contribuenti che ha dei dubbi sul riuscire a garantire la sicurezza di un incontro di serie B! A voi le conclusioni…"