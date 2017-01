Vicenza, spaccio di eroina e cocaina a giovanissimi: un arresto e una denuncia

Sorpresi mentre spacciavano eroina e cocaina a giovanissimi in zona Sat'Agostino a Vicenza.



Lunedì pomeriggio, i carabinieri di Valdagno, nel corso di una specifica attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti negli ambienti giovanili, a seguito di appostamenti e pedinamenti di soggetti noti, hanno prima controllato due clienti, e sono poi passati ai due uomini di colore che avevano già sotto osservazione. Sono stati rinvenuti 15 dosi di eroina e 12 di cocaina, oltre a 120 euro in contanti.



Oltre al sequestro della droga e del denaro, i militari hanno arrestato O.I., 34 anni, in Italia senza fissa dimora, celibe, nullafacente, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e denunciato J.C., 26 anni, per concorso nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, entrambi nigeriani.