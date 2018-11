"Riunione" con minorenni per lo spaccio: arrestato 20enne

Troppo rumore nell'appartamento ha portato i vicini di un italiano ventenne di origine bosniaca a chiamare il 113. Gli agenti, arrivati in via Cairoli nella notte tra sabato e domenica, hanno trovato due minorenni sulle scale del palazzo che han spiegato che stavano scendendo per recuperare delle scarpe cadute dal terrazzino.

Dopo aver sentito un forte odore di marijuana e una volta entrati all'interno della casa gli uomini della questura hanno sorpreso sei persone, uno dei quali che mostrava evidente segni di nervosismo e cercava di nascondere uno zaino. Appoggiati sul tavolo del salotto c'erano invece 63 buste di maria, contrassegnate dalla caratteristica foglia. All'interno dello zaino del ragazzo seduto sul divano - poi identidicato in S.B., 20enne originario del Burkina Faso - gli agenti hanno invece recuperato altre 29 bustine e un sacchetto contenente lo stupefacente, per un totale di 35 grammi, e 270 euro in contanti.

A quel punto uno dei minorenni, un 17enne vicentino residente in città, ha estratto dalle tasce dei pantaloni altre 9 bustine per un totale di 15 grammi di maria e lo stesso ha ammesso di averle ricevuto dal 20enne in cambio di 60 euro per lui e per gli altri due minori. La perquisizione è poi continuata nell'abitazione del ragazzo, che vive con i genitori, dove sono state rinvenute sei bustine vuote con la stessa effige. In base a questi elementi il 20enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, reato aggravato dalla cessione dello stupefacente ai minori mentre il 17enne è stato segnalato in prefettura come consumatore.